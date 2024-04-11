На месте торгового центра Киркорова в Ленобласти могут построить детский сад

На месте торгового центра Филиппа Киркорова в Ленобласти могут построить детский сад. Об этом сообщает Kp.ru.

В 2022 году Филипп Киркоров на Питерском международном экономическом форуме заявил о планах вложиться в проект торгового центра в Ленинградской области. ТЦ «Звезда» должен был расположиться в деревне Новосаратовка. Однако журналисты сообщают, что на месте предполагаемого строительства до сих пор пустое поле.

За несколько лет в Новосаратовке построили уже 11 жилых зданий. Как рассказал представитель застройщика, сроки постройки ТЦ ему неизвестны.

«Строительством занимается сторонняя компания. Она всем известна. Но сроки такие же размытые. Сначала мы сдаем четвертую очередь, это будет в конце 2024 года, затем все остальные объекты», — рассказали там.

При этом проект ТЦ был одобрен губернатором Александром Дрозденко еще в июне 2023 года. Ни Филипп Киркоров, ни его партнер по бизнесу Дмитрий Коновалов не захотели общаться с журналистами. Зато представители прессы разыскали генплан деревни. Согласно нему, на территории, где должен был стоять ТЦ, теперь планируют построить детский сад. А вот здание Филиппа Киркорова вовсе пропало с карт.

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