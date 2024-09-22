«На меня почему-то обиделись»: звезда «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко рассказала, почему перестала сниматься

Актриса Наталья Андрейченко рассказала, что готова вернуться к съемкам в кино. Об этом сообщает Газета.Ru.

Звезда фильмов «Сибириада» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко перестала появляться на экранах после нулевых. В 2022 году, после долгого перерыва, она снялась в сериале «Наследники» и вновь пропала.

По словам знаменитости, ее карьера прекратилась после переезда на Запад к мужу.

«Все на меня почему-то тогда очень обиделись. Может, благодаря книге они смогут понять мою любовь и благодарность людям — и прежде всего стране. Меня не хватало? Конечно, не хватало!» — заявила она.

Андрейченко призналась, что не понимает, почему ее до сих пор не зовут на новые роли.

«Я же рабочая, я же нормальная! Что? Почему? Почему нет ролей? Это не ко мне вопрос. Это к ним, которые не видят и не слышат — или не хотят, или упрямы, или верят глупым слухам. Я с радостью! И сейчас я должна сделать все, чтобы был создан фильм про судьбу Натальи Андрейченко», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Наталья Андрейченко требует за выступление 350 тысяч при условии табу на разговоры о политике.