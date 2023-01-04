10:48, 04 января 2023
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На Мальдивах сломался самолет, на котором должна была лететь Анастасия Волочкова
Фото: Freepik.com
На Мальдивах сломался гидросамолет, на котором балерина Анастасия Волочкова должна была лететь от столицы Мале до острова.
Об этом рассказала сама знаменитость.
«Люди, прикиньте. Гидросамолет, на котором я должна была лететь сейчас, сломался», - сообщила Волочкова, нервно смеясь.
На ситуацию она отреагировала следующим образом: «У меня без приключений что-нибудь может быть или нет?!»
Балерина сообщила, что «под нее» меняют воздушное судно. Волочкова также заявила подписчикам, что им с ней нескучно.
Ранее сообщалось о ЧП с певицей Кристиной Орбакайте на круизном лайнере в Турции.
Источник фото:Freepik.com
Автор:Лилия КараеваТеги: