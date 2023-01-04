На Мальдивах сломался самолет, на котором должна была лететь Анастасия Волочкова

На Мальдивах сломался гидросамолет, на котором балерина Анастасия Волочкова должна была лететь от столицы Мале до острова.

Об этом рассказала сама знаменитость.

«Люди, прикиньте. Гидросамолет, на котором я должна была лететь сейчас, сломался», - сообщила Волочкова, нервно смеясь.

На ситуацию она отреагировала следующим образом: «У меня без приключений что-нибудь может быть или нет?!»

Балерина сообщила, что «под нее» меняют воздушное судно. Волочкова также заявила подписчикам, что им с ней нескучно.

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