«Мы не можем причалить»: Кристина Орбайкате попала в ЧП на круизном лайнере в Турции

Певица Кристина Орбайкате в ходе новогоднего вояжа на круизном лайнере попала в ЧП. Инцидент с кораблем случился в Турции.

О нем Орбайкате рассказала в соцсетях. В одном сообщении певица с борта лайнера сообщила: «Вот такое у нас 1 января. На горизонте ничего, просто туман. Мы не можем никуда доехать, причалить, улететь».

Ранним утром 2 января Орбакайте поделилась: «На рассвете обещали нас сейчас высадить. Поехали в объезд».

На кадрах видны берег и горящие огни. Певица отмечает, что «это не Стамбул, а какой-то другой город». «Такой вот берег турецкий», - подытожила она.

Ранее сообщалось, что поведение Аллы Пугачевой загубило карьеру Орбакайте.