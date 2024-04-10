На лидера Uma2rman Владимира Кристовского подали в суд из-за 14 тысяч рублей

На лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского подали в суд. Всего с него требуют 15 тысяч рублей, а все из-за так и не открывшегося бизнеса по продаже кофе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, музыкант собирался открывать кофейню в 2022 году. Он заключил контракт с обсуживающими компаниями, в том числе с «Бизнес Связью». Однако потом передумал становиться предпринимателем и про идею заведения забыл. Вот только ни ООО «Ума» не закрыл, ни договоры не расторг.

Спустя время владелец «Бизнес Связи» вспомнил об этом и обратился в суд, так как Кристовский отказался выплачивать компании 14 190 рублей. Сам певец эту информацию пока никак не прокомментировал.

Напомним, что Владимир является многодетным отцом. Он воспитывает шестерых детей, самым младшим из них три года. А старшей дочери Ясмине уже 23 года. Сам артист признавался, что на содержание такой большой семьи требуется немало денег, поэтому он много работает. Один только водитель музыканта получает около 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее Владимир Кристовский заявил, что женихи дочерей должны получать хотя бы 10 млн в месяц.