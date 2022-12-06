Брухунова будет в бешенстве: Елена Воробей призналась в романе с Евгением Петросяном

Пока Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отдыхают от работы на Мальдивах, коллега юмориста делает неожиданные признания. В YouTube-шоу GRLS #1 Елена Воробей рассказала сенсационную новость, из-за которой теперь в семье шоумена может состояться серьезный разговор.

Воробей вскользь упомянула, что у нее был всего один раз в жизни служебный роман. Позже она перевела все в шутку, но пользователи отметили, что юмор тоже всегда стоится на реальных событиях.

Артистка много лет работала с Петросяном бок о бок. Многие гадали, может ли быть между коллегами что-то большее, чем дружба и взаимоуважение. Однако ни Евгений, ни Елена никогда не подтверждали слухи о романе друг с другом. «У меня были отношения только раз с коллегой по профессии. Однажды. Это Петросян», - сделала заявление на шоу Воробей.

Отметим, что вдали от Родины Евгения Петросяна уже успели похоронить. Шоумен вышел на связь с поклонниками и рассказал, что какой-то блогер в Интернете сообщил о его смерти. Артиста это очень возмутило, и он выставил видео, на котором очень бодро плавает брасом в океане, тем самым доказывая, что он полностью здоров.