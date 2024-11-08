«На лету не переодевается»: певица Мила Романиди прокомментировала позицию Раймонда Паулса в отношении России

Певица Мила Романиди заявила, что композитор Раймонд Паулс поддерживает Россию и «на лету не переодевается». По ее словам, пианист «всегда любил наших исполнителей».

Комментарий Романиди приводит mk.ru.

«Для меня то, что он поддерживает Россию, не удивление. Это зависит от порядочности человека, от его воспитания. Слава Богу, он на лету не переодевается», - сообщила певица.

С Паулсом она познакомилась благодаря поэту-песеннику Илье Резнику. Раньше Романиди ездила в Ригу и жила по полгода. Однажды Паулс сказал, что над ними есть квартира дочери, жилье пустовало и Раймонд предложил Романиди жить там.

Он приглашал на чай. «Мы сидели, разговаривали, пили чай с шарлоткой, которую пекла его супруга Лана», - вспомнила певица.

По ее словам, с Паулсом было очень комфортно работать. Случалось, что во время записи режиссер останавливал ее и делал замечания. Паулс заступался и говорил, что «Мила сама знает, как надо спеть».

Ранее Паулс назвал певицу Аллу Пугачеву «самой капризной».