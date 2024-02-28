На «Ленфильме» нашли замену объявленному в розыск гендиректору Федору Щербакову

На киностудии «Ленфильм» нашли замену гендиректору Федору Щербакову, которого ранее объявили в розыск. Временно исполняющим его обязанности назначен Эдуард Суворов.

Об этом стало известно ТАСС.

По информации, полученной в пресс-службе студии, Суворова выбрали на общем собрании акционеров. Он приступил к обязанностям с 26 февраля.

Суворов – продюсер по образованию. В «Ленфильме» работает с 2022 года, он занимал должность помощника гендиректора по международным связям.

По данным сайта Kp.ru, Щербакова уволили досрочно. Об этом изданию рассказал источник, знакомый с ситуацией. Трехлетний контракт гендиректора истекал в 2026 году. В «Ленфильме» сообщили, что до 29 февраля Щербаков числится в отпуске.

Напомним, 19 февраля Щербакова объявили в розыск по уголовной статье. Это связано с делом о вымогательстве у топ-менеджера. Щербаков может быть свидетелем по этому делу. По одной из версий, он не является фигурантом. Подробнее читайте здесь.