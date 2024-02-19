Может проходить свидетелем по уголовному делу: почему объявили в розыск директора «Ленфильма» Федора Щербакова

Генеральный директор «Ленфильма» и медиахолдинга 1MI Федор Щербаков был объявлен в розыск. Его данные появились в базе данных МВД. В связи с чем правоохранители разыскивают мужчину, пока неизвестно. По одной из версии, он может проходить свидетелем по одному уголовному делу, передает Kp.ru.

Согласно базе МВД, Щербакова разыскивают по статье уголовного кодекса. Однако сам он, по одной из версий, не является фигурантом уголовного дела.

Возможная причина — его партнер по бизнесу Антон Сафонов. Его подозревают в вымогательстве 2 млн рублей. В связи с этим генеральный директор 1MI может проходить свидетелем по этому производству.

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