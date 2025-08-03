«Это настолько было плохо!»: Лариса Гузеева устроила перепалку с Прохором Шаляпиным

Лариса Гузеева поругалась с Прохором Шаляпиным и назвала его ужасным певцом. Об этом стало известно после выхода очередного выпуска шоу «Перепой звезду».

Прохор Шаляпин спел вместе с 24-летним организатором мероприятий Евгением Гапоновым свою песню «Единственная моя». Во время исполнения с мест повставали восторженные зрители, которые аплодировали артистам, а вот одна из членов жюри, Лариса Гузеева, не разделила общего восторга.

«Вы сейчас на полном серьезе встали с криками „Браво“?! Это настолько было плохо с обоих сторон… И когда вы скандируете: „Браво! Браво!“ Я думаю: „Вы все…“» — заявила она.

Гузеева прошлась по вокальным способностям Шаляпина, раскритиковав его.

«Ну это правда было ужасно! Ну, Прохор, ну правда… Даже я так умею петь!» — не останавливалась актриса.

Однако Шаляпину нашлось, что ответить на упреки со стороны Гузеевой.

«Я бы вам вот так сказал: „Вы ведете плохо и двух слов связать не можете“. Я же вам такого не говорю! Это перебор! Это хамство, понимаете? Извините, может, я не очень в голосе, но я не считаю себя гением. Я просто певец, артист. Вы же тоже не Анна Шатилова», — заявил он.

Впрочем, ведущая «Давай поженимся!» напомнила, что именно она в кресле судьи, поэтому и оценивает номер. После этого Гузеева демонстративно проголосовала против Шаляпина.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева недовольна своей внешностью.