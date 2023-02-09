«На кусок хлеба заработаю»: исчезнувшая Светлана Ходченкова перестала скрывать проблемы

Светлана Ходченкова считается самой красивой актрисой России. Знаменитость всегда снимается только в топовых проектах и является желанной гостьей на любом мероприятии. Однако в последнее время девушка перестала выходить в свет и общаться с поклонниками в социальной сети, и это очень их обеспокоило. К счастью, Светлана дала новое интервью изданию «Собака.ru», в котором рассказала, что с ней происходит.

Внезапно для всех Ходченкова поделилась мыслями о завершении карьеры. Звезда давно увлекается пилоном, вот почему заявила: после ухода из актерской сферы она обязательно откроет школу танцев.

«Я, видимо, студию пилона открою. Если верить моему тренеру, не пропаду, на кусок хлеба заработаю», — высказалась Светлана.

К слову, многие критикуют хобби 40-летней знаменитости и считают, что в ее возрасте уже стыдно подобным заниматься. Ходченковой нашлось, что ответить негодующим.

«Это очень серьезная физическая нагрузка. Той формы, в которой я сейчас нахожусь, у меня никогда не было. И все благодаря пилону! Хочу рассеять те заблуждения, которые присутствуют относительно этого вида спорта», — резюмировала актриса.

Ранее мы писали о том, что Светлана впервые после долгого перерыва вышла в свет. Подробности читайте здесь.