На кону миллионы: какую сумму заработает Воробьев на концерте в Москве

Алексей Воробьев заработает на концерте в Москве более 6,4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Преддверии 8 марта у Алексея состоится большой сольный концерт с оркестром. Самый дешевый билет на выступление стоит 2 тысячи, а самый дорогой — 10. По информации источника, артист получит более 6 млн 480 тысяч рублей.

На данный момент почти все места раскуплены.

Ранее Анна Калашникова заявила, что у Алексея Воробьева большие требования к девушкам. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что концерт Анны Asti в Самаре обернулся скандалом. Организаторы продали больше билетов, чем планировали.