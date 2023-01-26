«Был очень плох»: участники шоу боялись, что Александр Градский умрет на глазах у всех

Певец и композитор Александр Градский последние дни перед смертью приезжал на съемки вокального шоу. Артиста привозили на кровати, и он «был очень плох».

Об этом рассказала участница шоу Алла Рид. Девушка призналась: она чувствовала, что на съемках «случится что-то ужасное».

«Я видела, как его привозили на кровати, я говорила всем: «Что вы делаете? Он же сейчас умрёт», - заявила Рид.

Она считает, что Градский «хотел такого финала» - певец очень любил проект, в котором снимался. Всем было известно, что музыкант заболел, а именно заразился коронавирусом.

Напомним, музыкант умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Через год после смерти в его театре разобрали гримерку.