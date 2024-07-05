На конкурсе «Мисс Москва — 2024» дважды перепутали финалисток и короны

В столице прошел конкурс красоты «Мисс Москва — 2024». На церемонии была названа победительница, но не обошлось без скандала. Дело в том, что ведущие мероприятия дважды перепутали финалисток и короны. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Источник рассказал, что заветную награду по ошибке вручили не той девушке. Из-за схожих номинаций организаторы запутались и короновали не ту красавицу. В итоге она побыла победительницей всего несколько минут, а затем заминку стали исправлять. Ее попросили передать корону «с чувством достоинства и уважения».

Зал встал на сторону первой награжденной финалистки, зрители просили не лишать ее титула. Однако все в итоге переиграли. Но на этом все не закончилось. В одной из номинаций были две Снежаны, одна из которых выиграла. Но судьи перепутали девушек, а когда опомнились – случайно награжденная Снежана уже скрылась с короной. После этого на сцену вышла еще одна «краса» и зачем-то отдала свои ленту и венец.

Отметим, что настоящей победительницей конкурса стала 20-летняя Лилиана Булатова. Она с 14-ти лет работает в модельном бизнесе.

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