На концерте в Москве группа «Город 312» посвятила хит «Останусь» солистке Ае

Напомним, Ая три раза болела коронавирусом. Она серьезно подорвала свое здоровье. Болезнь повлияла на вокальные данные и в целом на самочувствие певицы. Коллеги думали, что она возьмет паузу на месяц или два, но потребовалось намного больше времени. Солистка группы уже более года не появляется на публике и проходит лечение у лучших врачей.

Изначально коллектив взял паузу на полгода, но и за это время Ае не удалось восстановиться. Группе получилось найти новую солистку. Ее участницей стала девушка Диана Макарова, которая приехала из Крыма в Москву.

Ранее новая солистка группы «Город 312» рассказала, что во время съемок шоу «Голос» у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.