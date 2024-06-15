На концерте в Москве группа «Город 312» посвятила хит «Останусь» солистке Ае
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В Москве состоялся первый клубный сольный концерт группы «Город 312» с новой вокалисткой Дианой Макаровой. Музыканты посвятили хит коллектива «Останусь» ушедшей на больничный солистке Ае (настоящее имя Светлана Назаренко).
Хит группы исполнила новая солистка коллектива. Это первый клубный сольный концерт группы в Москве с ее участием, сообщает Пятый канал.
Музыканты верят, что Ае станет лучше, и она обязательно на сцену, как закончит лечение.
Напомним, Ая три раза болела коронавирусом. Она серьезно подорвала свое здоровье. Болезнь повлияла на вокальные данные и в целом на самочувствие певицы. Коллеги думали, что она возьмет паузу на месяц или два, но потребовалось намного больше времени. Солистка группы уже более года не появляется на публике и проходит лечение у лучших врачей.
Изначально коллектив взял паузу на полгода, но и за это время Ае не удалось восстановиться. Группе получилось найти новую солистку. Ее участницей стала девушка Диана Макарова, которая приехала из Крыма в Москву.
Ранее новая солистка группы «Город 312» рассказала, что во время съемок шоу «Голос» у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем.