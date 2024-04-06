«Меня подвело здоровье»: новая солистка группы «Город 312» о своем уходе из «Голоса»

Новая солистка группы «Город 312» Диана Макарова рассказала, что во время съемок шоу «Голос» у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает StarHit.

Представительница команды Полины Гагариной ушла из проекта в последнем выпуске. Девушка отмечает, что до самого конца не понимала, останется ли она в шоу, однако решение судей не расстроило ее.

«Спасут меня или нет, я не знала, конечно же, как и обо всем исходе этапа. Но я думаю, что даже не смогла бы участвовать в проекте полноценно, посвящать ему все свое время, так как у нас началась работа с коллективом. Мы уже пишем альбом», – поделилась Диана Макарова.

Так, до «Нокаутов» артистка стала новой солисткой музыкальной группы «Город 312», с участниками которой она познакомилась еще до слепых прослушиваний. Однако, как выяснилось, в тот период у девушки сдало здоровье.

«Последний этап был для нас очень тяжелым. И плюс на момент съемок у меня были большие проблемы с голосом. Меня подвело здоровье – у меня связки смыкались на одну треть, поэтому полностью свой потенциал я не могла показать», – пояснила певица.

При этом участники группы «Город 312» приезжали на съемки «Голоса», чтобы болеть за Макарову. Диана призналась, что это мотивировало ее продолжать петь.

«Я говорила про «Город 312», что с детства слушаю эту группу, и подпевала всегда этим трекам, и просто мечтала их петь. А сегодня голос Аи был во мне», – заявила артистка перед уходом из проекта.

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