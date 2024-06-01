На концерте «Пикника» в Москве усилили меры безопасности после теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

1 июня в Московском концертном зале «Live Арена» проходит перенесенный концерт группы «Пикник». Напомним, после теракта в «Крокус Сити Холле» музыканты заявили о переносе мероприятия на лето.

Журналисты передают, что на входе установлены рамки металлоискателей, стюарды проверяют всех пришедших на наличие запрещенных предметов. При этом проносить с собой нельзя даже бутылки с водой. Возле концертного зала также дежурят наряды полиции.

Напомним, теракт унесший жизни 145 человек произошел 22 марта. Несколько вооруженных террористов ворвались в концертный зал за несколько минут до начала мероприятия. Они расстреливали людей в упор, а позже подожгли здание.

Вскоре террористов поймали — сейчас они находятся под следствием в ожидании приговора.

Ранее мы писали о том, что певец Эмин Агаларов дал первый концерт в России после теракта в «Крокусе».