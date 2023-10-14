На концерт «Машины времени» почти никто не придет
На концерт Макаревича* продана половина билетов из-за высказываний об Израиле.
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Жители Арабских Эмиратов не проявляют ажиотаж с покупкой билетов на концерт Андрея Макаревича* (признан иноагентом в РФ) после высказываний об Израиле.
Напомним, что музыкант рок-группы «Машина времени» обосновался в Израиле год назад. В момент тяжелой обстановки Макаревич* выразил поддержку стране.
Певец недавно хвастался, что совершил успешный тур по Германии, а концерт в Лондоне собрал полный зал. После этого Макаревич* анонсировал свой концерт в Дубае, запланированный на 14 октября. Однако было продано не так много билетов — лишь половина.
Отметим, что билеты на концерт также оказались довольно дорогими, стоимость варьируется от 83 до почти 400 долларов, пишет Kp.ru.
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*признан иноагентом в РФ.