На концерт «Машины времени» почти никто не придет

Жители Арабских Эмиратов не проявляют ажиотаж с покупкой билетов на концерт Андрея Макаревича* (признан иноагентом в РФ) после высказываний об Израиле.

Напомним, что музыкант рок-группы «Машина времени» обосновался в Израиле год назад. В момент тяжелой обстановки Макаревич* выразил поддержку стране.

Певец недавно хвастался, что совершил успешный тур по Германии, а концерт в Лондоне собрал полный зал. После этого Макаревич* анонсировал свой концерт в Дубае, запланированный на 14 октября. Однако было продано не так много билетов — лишь половина.

Отметим, что билеты на концерт также оказались довольно дорогими, стоимость варьируется от 83 до почти 400 долларов, пишет Kp.ru.

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*признан иноагентом в РФ.