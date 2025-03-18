Певица Mia Boyka рассказала о крепкой дружбе с Михаилом Шуфутинским после дуэта

Певица Mia Boyka стала гостьей шоу «Мурзилки Live» и в эфире «Авторадио» рассказала о дружбе с Михаилом Шуфутинским. Звезды записали песню «Помада на щеке» и сняли клип, который получился очень романтичным.

Знаменитость призналась, что после творческого дуэта они с Шуфутинским продолжили общаться.

«У нас сложилась крепкая дружба после нашего знакомства. Я уже ему спокойно могу написать: «Михаил Захарович, мой парень не верит, что у вас внук моего возраста, покажите». И он присылает: «Вот мои все внуки, Миечка, некоторые даже старше тебя», – поделилась девушка.

Певица рассказала о съемках клипа и сравнила их с экранизацией истории любви. Ей даже посоветовали стать актрисой и сниматься в кино.

«Я клип смотрела много раз и каждый раз плачу. Потому что время неумолимо бежит, мы все хотим что-то успеть, но миг – и годы прошли. Главное, не размениваться, выбирать любовь и важные вещи в жизни. Клип как раз об этом», – порассуждала звезда.

Mia добавила, что недавно попробовала себя в новой роли – она стала ведущей премии «Виктория». Девушка очень волновалась, но получила поддержку от коллег.

«Seville, Ёлка, Игорь Яковлевич Крутой постоянно мне подмигивал, головой кивал из первого ряда: «Давай, молодец, успокойся, все хорошо», – рассказала певица в эфире «Авторадио».

Артистка призналась, что считает себя счастливым человеком.