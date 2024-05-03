Психолог Корендясева считает, что болезнь повлияла на когнитивные функции Губина

Несколько лет назад Андрею Губину поставили диагноз левосторонняя прозопалгия лица, из-за которого он испытывает постоянные спазмы. Любому человеку сложно признать, что его тело уже не совершенно. А для артиста, который когда-то был популярен, это дается еще тяжелее. Проанализировав недавнее интервью Губина, психолог Екатерина Корендясева пришла к выводу, что внутри певца идет внутренняя борьба. Об этом она рассказала сайту «Страсти».

«Губин в интервью ведет себя довольно тревожно, постоянно теребит шнурок от толстовки, когда описывает неприятные моменты. При этом тембр голоса и речь несут в себе немного драматичный характер. Звучит обвинительная форма в сторону других, при этом певец часто говорит о том, что с сам справляется, но будто весь мир против него. Такое состояние бесконечной борьбы с миром довольно сложно выдерживать. Возможно, болезнь и долгое затворничество повлияли на когнитивные функции артиста, или с помощью такого позиционирования себя в обществе он сохраняет чувство собственной значимости. Губин часто в речи роняет фразы, показывающие, насколько ему жаль себя, но он будто запрещает эту жалость проявлять. Внутренний конфликт Андрея не дает ему пожалеть себя, подпустить к себе людей, которые готовы оказать поддержку и признать свое состояние», — считает психолог.

По мнению психолога, Губин расстроен болезнью, потерей карьеры, частичной потерей окружения, но при этом старается бодриться и не допускает идеи о жалости к самому себе.

«Бессознательно продолжительные болезни могут иметь соматический характер. Например, человек к себе выставляет завышенные требования, часто себя критикует, унижает, считает себя жалким. И в какой-то момент начинает болеть. Так тело пытается справиться с агрессией в свою сторону. Желаю Андрею крепкого здоровья и спокойной комфортной жизни», — резюмировала эксперт.