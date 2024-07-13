«Буду с нетерпением ждать вас»: после украинской свадьбы Галкин* анонсировал новое шоу в Юрмале

После выступления на украинской свадьбе шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) анонсировал новое шоу в Юрмале. Об этом он сообщил своим подписчикам в социальных сетях.

Концерты шоумена пройдут 9 и 10 августа в концертном зале «Дзинтари». Артист отметил, что на 9 августа уже практически нет билетов, большим спросом пользуются и места на 10 августа, поэтому Галкин* советует поторопиться всем желающим посетить его выступление.

«Буду с нетерпением ждать вас на своей новой юмористической программе», — сказал шоумен.

Недавно шоумен оказался в центре скандала. Причиной стало его выступление на свадьбе киевлянки Ангелины Терской. Артист исполнил на торжестве, которое прошло в Италии, несколько украинских песен и, по предварительным данным, заработал 10 млн рублей.

После этого мужа Аллы Пугачевой предложили внести в список террористов и экстремистов. Также его раскритиковали как россияне, так и украинцы.

Галкин* покинул Россию в 2022 году и обосновался в Израиле с супругой и детьми. Шоумен активно выступает с концертами за границей и продолжает критиковать властей Родины.

*(признан иноагентом на территории РФ)