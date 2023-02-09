«На грани жизни и смерти»: врачи взволнованы проблемой с руками у Костомарова

Фигуристу Роману Костомарова ампутировали обе стопы, есть риск удаления пальцев на руках. Об этом рассказала первый тренер спортсмена Лидия Караваева. Она получает информацию от тренера Татьяны Тарасовой и матери Костомарова.

Караваева утверждает, что у фигуриста «уже не всё хорошо».

«Температура держится, ему то лучше, то хуже. Теперь вот грозит ампутация пальцев руки. Ничего еще не закончилось», - поделилась она.

Костомаров находится в сознании, он сам согласился на ампутацию.

Говоря о некрозе на руках, Караваева заявила, что «кровообращение нарушено, его никак не отрегулируют».

«Как-то инфекция попала и разнеслась по всему организму. Так что сейчас будут решать проблему с руками», - сообщила собеседница изданию КП.

Оценивая нынешнее состояние Костомарова, тренер сказала: «Сейчас ему главное выжить. Вы понимаете, он ведь на грани жизни и смерти».

По ее словам, «риск не миновал» и пока «ничего не ясно». Во время первой ампутации у Костомарова держалась высокая температура, потом она спала.

Ранее сообщалось, что правая нога Костомарова встревожила врачей после зачистки пораженных тканей.