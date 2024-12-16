«На грани развода»: Natan назвал виновных в том, что его стали ненавидеть люди

Певец Natan заявил, что зрители его ненавидят из-за создателей шоу «Звезды в джунглях». В своем Telegram-канале звезда написал, что его специально показывают с плохой стороны, чтобы набрать популярность.

«Вам специально показывают такие моменты, как «помог себе рукой на испытании», хотя меня могли дисквалифицировать. Почему этого не сделали? И думаете, я один такой?» – пожаловался артист.

Исполнитель хита «Дерзкая» привел в пример свое времяпрепровождение в гамаке, когда он «всего лишь ногой отталкивался от тумбочки». По словам мужчины, тогда зрителям представили ситуацию с откровенным подтекстом. Певец отметил, что «все дело в ракурсе». Он также высказался и об общении с блогершей Лерчек, с которой ему приписывают роман.

«Не показывают наших разговоров с Лерой, где мы начистоту говорим об отношениях с семьей, и мы на грани развода. Показывают только те моменты, которые были бы интересны вам, как зрителю», — добавил артист.

Ранее мы писали о том, что Бьянка раскрыла надпись на кольце, которое ей подарил Natan. Напомним, что общение звезд тоже произошло на проекте «Звезды в джунглях» и было не таким уж дружеским.