НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 октября 2024, 10:47
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56-летняя певица Валерия вышла в свет в облегающем платье с открытыми плечами

56-летняя певица Валерия вышла в свет в облегающем платье с открытыми плечами

© Lomohov Anatoly/East News

Певица Валерия стала гостьей светского ужина в честь запуска бренда косметики рэпера Егора Крида. Для мероприятия 56-летняя артистка выбрала платье, подчеркивающее фигуру.

Валерия появилась на публике в сером облегающем платье с открытыми плечами. Образ она дополнила красными ботильонами на высоких каблуках и часами с ремешком в тон обуви.

Певица уложила волной распущенные волосы и сделала макияж с густо подведенными глазами и красной помадой.

Несмотря на облегающее фигуру платье, образ получился весьма скромным и стильным, отмечает Peopletalk.

Ранее Валерия снялась в новом дерзком образе и нарвалась на критику в Сети. Поклонники попросили звезду «не позориться».

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Peopletalk
Автор:Анна Воробьева
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