Опубликовано 22 октября 2024, 10:471 мин.
56-летняя певица Валерия вышла в свет в облегающем платье с открытыми плечами
© Lomohov Anatoly/East News
Певица Валерия стала гостьей светского ужина в честь запуска бренда косметики рэпера Егора Крида. Для мероприятия 56-летняя артистка выбрала платье, подчеркивающее фигуру.
Валерия появилась на публике в сером облегающем платье с открытыми плечами. Образ она дополнила красными ботильонами на высоких каблуках и часами с ремешком в тон обуви.
Певица уложила волной распущенные волосы и сделала макияж с густо подведенными глазами и красной помадой.
Несмотря на облегающее фигуру платье, образ получился весьма скромным и стильным, отмечает Peopletalk.
Ранее Валерия снялась в новом дерзком образе и нарвалась на критику в Сети. Поклонники попросили звезду «не позориться».
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Peopletalk
Автор:Анна Воробьева