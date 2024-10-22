56-летняя певица Валерия вышла в свет в облегающем платье с открытыми плечами

Певица Валерия стала гостьей светского ужина в честь запуска бренда косметики рэпера Егора Крида. Для мероприятия 56-летняя артистка выбрала платье, подчеркивающее фигуру.

Валерия появилась на публике в сером облегающем платье с открытыми плечами. Образ она дополнила красными ботильонами на высоких каблуках и часами с ремешком в тон обуви.

Певица уложила волной распущенные волосы и сделала макияж с густо подведенными глазами и красной помадой.

Несмотря на облегающее фигуру платье, образ получился весьма скромным и стильным, отмечает Peopletalk.

Ранее Валерия снялась в новом дерзком образе и нарвалась на критику в Сети. Поклонники попросили звезду «не позориться».