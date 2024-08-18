«На глазах у всех»: концертный директор Началовой вспомнила о поцелуе Алена Делона

Великий французский актер Ален Делон ушел из жизни 18 августа. В Сети вспоминают, каким был звезда кинематографа конца прошлого столетия. О встрече со знаменитостью рассказала бывший концертный директор Юлии Началовой Оксана Мостовлюк.

Более 10 назад Делон прилетал в ГЦКЗ «Россия», а Мостовлюк выпускала артистов, которые ждали своей очереди. Тогда концертный директор сильно волновалась, а ее успокаивала Анастасия Заворотнюк.

Оксане важно было довести мероприятие до финала, и артист сам обратил внимание на концертного директора. Он подошел к ней, поцеловал руки и сказал, что Мостовлюк очень красивая. В антракте девушка в буфет, когда Делон уезжал.

«Мы все стояли и ждали, чтобы пройти. Вдруг он делает шаг мне навстречу, расступается охрана, Ален подходит, вновь повторяет те слова и вновь целует руку! На глазах у всех», — рассказала Мостовлюк в своих социальных сетях.

Этот случай сильно повлиял на Оксану. Она отметила, что с годами актер становился еще более привлекательным мужчиной.

Ранее телеведущий Владимир Познер назвал Алена Делона сложным человеком. Подробнее читайте здесь.