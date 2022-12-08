На глазах у коллег: Фрейндлих ударила Гузееву по лицу

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева всегда отличалась строгим нравом и не стеснялась говорить людям правду в лицо. Многие думают, что ее коллегам тяжело с ней общаться. Оказалось, что однажды она даже получила пощечину от великолепной Алисы Фрейндлих!

Как оказалось, это был безобидный жест, который помог молодой артистке лучше вжиться в образ. Две красавицы вместе работали на съемочной площадке фильма «Жестокий романс». Алиса Бруновна стала наставницей для своих коллег, среди которых была Гузеева. Об этом вспоминает актер Александр Панкратов-Черный.

Мужчина рассказал, как Фрейндлих помогла брюнетке. В одном из эпизодов Ларисе требовалось плакать и одновременно истерически хохотать. Но у нее ничего не получалось, слезы просто не лились. Режиссер уже начинал злиться.

«Рязанов говорит: «Лариса, соберитесь!». Алиса Бруновна смотрела на это, а потом говорит: «Мотор!». Камера начинает снимать. И Алиса Фрейндлих как вмажет Ларисе пощечину. Та заплакала, и тут Алиса Бруновна кричит: «Смейся!». И она засмеялась!» – рассказал Панкратов-Черный.

По словам актера, после этой сцены Фрейндлих со слезами на глазах стала извиняться перед Гузеевой, но та неожиданно поблагодарила ее за помощь. Лариса не раз признавалась, что очень любит свою «киномамочку».

Ранее мы писали о том, что Гузеева после закрытия шоу «Давай поженимся!» теперь всем показывает свои пельмешки.