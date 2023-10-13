«На фронт»: оставшийся в Израиле Анатолий Белый выступил с заявлением

Актер Анатолий Белый по-прежнему остается в Израиле, куда переехал из России из-за своей политической позиции. Несмотря на то, что в стране сейчас неспокойно, и многие предпочитают оттуда уезжать, он продолжает жить в Нетании и даже говорит о том, что желает воевать за Святую землю.

Белый вышел на связь и рассказал, как теперь проходят его дни за границей. По его словам, изменилось немногое, так как в центре страны пока все спокойно. Была лишь одна воздушная тревога. Однако они с семьей всегда готовы к худшему – в их доме есть свое бомбоубежище.

Как признался актер, первое время он действительно волновался, звонил друзьям и спрашивал, насколько все серьезно. Но уезжать, несмотря на опасность, он не собирался. Анатолий верит, что Израиль победит. Сам бы он тоже пошел на фронт, вот только не подходит по критериям.

«Мобилизованных 360 тысяч человек, еще прилетают израильтяне из разных стран, резервисты, которые идут на фронт. Я, к сожалению, не попадаю под эту категорию: не служил в армии Израиля и не нахожусь здесь пять лет. Не исключаю, что пошел бы на фронт», - цитирует слова Белого издание StarHit.

Ранее Анатолия Белого потребовали признать иноагентом. С заявлением в Генпрокуратуру РФ обратились общественники, недовольные поведением актера.