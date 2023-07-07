На фоне сообщений о разводе Арзамасова раскрыла, что на самом деле происходит в ее браке с Авербухом

Вот уже несколько лет звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова замужем за постановщиком Ильей Авербухом. Первое время пара скрывала отношения, поэтому их брак для многих оказался неожиданным. Тем более, что их разница в возрасте составляет 21 год. Однако, несмотря на все пересуды, супруги продолжают строить семью и наслаждаться друг другом. Не реагируют они и на многочисленные сообщения об их возможном разводе, так как все они являются лишь неправдоподобными слухами.

Актриса не раз признавалась, насколько счастлива вместе со своим мужем. И несмотря на то, что их общие фото появляются в Сети крайне редко, это не означает, что в их браке есть место проблемам. Но чтобы уж окончательно развеять все сплетни, Елизавета время от времени все-таки публикует семейные снимки. А недавно так и вовсе порадовала фанатов особенно романтичным кадром.

После рождения сына Льва практически все совместные фотографии Елизаветы и Ильи были с ребенком. Но на днях в личном блоге артистки появилась публикация, которая привела в восторг поклонников. На снимке Арзамасова была только с мужем, который нежно тянулся к ней своими губами. «Ну, а как у нас дела? Да вот так», - подписала пост «папина дочка». Также она добавила две буквы «А» - это специальная рубрика, придуманная актрисой, ради публикаций романтических кадров.