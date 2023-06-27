28-летняя актриса Елизавета Арзамасова показала фото с сыном Авербуха от прошлого брака

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже несколько лет состоят в браке, и за это время они успели стать счастливыми родителями. Уже долгое время россиян интересует лишь один вопрос: смогла ли звезда «Папиных дочек» наладить отношения с сыном хореографа от предыдущего брака. К слову, Елизавета решила удовлетворить интерес публики.

В личном блоге девушка показала снимок, на котором она запечатлена вместе с супругом и 18-летним пасынком. На данный момент звездное семейство находится в Санкт-Петербурге. Арзамасова, Авербух и его наследник решили посмотреть захватывающее зрелище северной столицы — разведение мостов.

«Питерское белоночное», — написала артистка.

К слову, пользователи Сети с восторгом отреагировали на публикацию и пожелали семейству хорошего отдыха.

«Так романтично, счастья и благ вашей семье», — цитирует Газета.Ru подписчиков.

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