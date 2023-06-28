Дарья Мороз против Ксении Собчак: битва образов бывшей и нынешней жен Константина Богомолова

Ксения не боится быть разной, пробовать и экспериментировать. Специалист отметила, что это тот редкий случай, когда не одежда красит человека, а наоборот, поэтому на стилиста Ксении можно не тратиться. Со вкусом все в порядке. А после свадьбы с Богомоловым произошло «перерождение» светской дивы, продолжающееся и по сей день. «Собчак действительно стала лучше выглядеть. Совпадение это или любовь по-настоящему творит чудеса, остается только догадываться», - поделилась Варвара Данилова.