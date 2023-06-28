Дарья Мороз против Ксении Собчак: битва образов бывшей и нынешней жен Константина Богомолова
Стилист Данилова заявила, что Собчак стала лучше выглядеть после брака с Богомоловым.
Фото: Starface.ru
Зачастую в партнеры люди выбирают довольно похожих друг на друга личностей: по складу ума, характеру, внешности. В этом смысле худрук театра на Малой Бронной исключением не стал. Жены Константина Богомолова, бывшая и настоящая, будто бы актрисы, играющие одну роль. Но в разное время. Дизайнер одежды Варвара Данилова специально для «Страсти» сравнила стиль Дарьи Мороз и Ксении Собчак и рассказала, как замужество повлияло на их образы.
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак и актриса Дарья Мороз невероятно похожи друг на друга. Сильная и властная энергия, взбалмошный истероидный характер и даже внешность: ярко-выраженные черты лица, высокий лоб, скулы, острые уголки губ. Примечательно, что и стиль девушек тоже имеет свои сходства.
Варвара Данилова
Дизайнер одежды
Дарья Мороз – пацанка, бросающая вызов светскому обществу
Творческое нутро Дарьи дает о себе знать не только на сцене, но и в ее образах. Каждый выход в свет – это провокация, легкая дерзость, неожиданность в сочетании с налетом светскости и пафоса. Для Мороз не существует рамок и стереотипов, она позволяет себе быть разной. Например, здесь она пацанка в образе моряка: короткая стрижка, шапочка-матроска, оверсайз свитшот и минимум макияжа.
Пацанку в актрисе выдают и другие детали. Вот она выступает на сцене в строгом брючном костюме. «Но даже атласные лацканы черного пиджака блекнут на фоне бешеной харизмы Дарьи. Все внимание перебивает расслабленная и максимально уверенная поза: строгий взгляд вдаль и руки в карманах», - отметила Варвара.
Мороз искусно сочетает в себе «холодный образ», вероятно продиктованный фамилией, некую суровость, своенравность и резкость, самоиронию. Эдакий взрослый ребенок. Даже в элегантных образах Дарья находит элемент дерзости, чтобы выделиться и вырваться из привычного образа.
Строгий макияж, маленькое черное платье и широко расставленные ноги – вот он, вызов светскому обществу. Редко, кого можно встретить в коротком платье и на каблуках, но Дарья знает все свои выигрышные стороны и может себе это позволить.
Варвара Данилова
Дизайнер одежды
Ксения Собчак – «блондинка в шоколаде» осталась в прошлом
Эволюция образа Ксении Собчак идет в противоположном направлении. После свадьбы с Богомоловым и рождения сына Платона в луках журналистки дерзости поубавилось. Кажется, взрывная «блондинка в шоколаде» осталась далеко в прошлом. Эксперименты в стилях продолжаются, но общий посыл стал более статусным, сдержанным, женственным.
«На светские выходы Ксения традиционно выбирает тяжелый люкс от именитых брендов. Дорогие акцентные ткани и футуристичный крой выглядит ожидаемо эффектно», - подчеркнула эксперт.
Но в отличие от Мороз, чья аудитория более «камерная», Ксения пытается удержать внимание разных возрастных групп и работает на любого зрителя. Это проявляется и в одежде. Например, вот супертрендовый пижамный костюм фиолетового оттенка и кроссовки в тон. Удобно, практично, стильно и очень цепляет молодую аудиторию.
Ксения не боится быть разной, пробовать и экспериментировать. Специалист отметила, что это тот редкий случай, когда не одежда красит человека, а наоборот, поэтому на стилиста Ксении можно не тратиться. Со вкусом все в порядке. А после свадьбы с Богомоловым произошло «перерождение» светской дивы, продолжающееся и по сей день. «Собчак действительно стала лучше выглядеть. Совпадение это или любовь по-настоящему творит чудеса, остается только догадываться», - поделилась Варвара Данилова.