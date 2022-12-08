Больше не Брежнева: стал известен новый псевдоним певицы, сбежавшей из РФ

Когда-то Вера Брежнева построила успешную карьеру в России, и под этим псевдонимом девушка добилась немалых высот. Тем не менее после начала специальной военной операции звезда покинула территорию РФ, выражая своё неодобрительное отношение к ситуации. Вера обосновалась в Италии и возвращаться в страну, которую ей подарила славу, явно не собирается. Об этом говорит и то, что за рубежом артистка выступает теперь под другим псевдонимом.

Недавно девушка выпустила новую песню «Вишиванка» на украинском языке под именем Vera. Также она подписала и рекламный постер концерта, который состоится в Риге. В социальной сети певица даже похвасталась, что на ее выступление проданы все билеты.

Кажется, Брежнева действительно сжигает все мосты и пытается построить новую жизнь, в которой никогда не было и не будет места для России. И ей это удаётся в разы успешнее, чем другим эмигрировавшим звёздам. Так, например, концерты Светланы Лободы не пользуются спросом у зарубежной публики, а спектакль с участием Анатолия Белого и вовсе отменили в Израиле.

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