На фоне слухов о расставании: Юлия Пересильд предстала на романтических кадрах с Михаилом Тройником

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд приняла участие в романтической съемке с возлюбленным, актером Михаилом Тройником, на фоне слухов о расставании. Снимки пары опубликовал в личном блоге экс-супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков.

Автор снимков выбрал необычную идею для фотосессии актеров. Юлия Пересильд и Михаил Тройник позировали на черно-белых кадрах с половиной лица, закрытой фотографией друг друга, а в конце объединили снимки своих лиц в один.

«Кайф какой сняли с моими музами. Придумал это минут за 5 до съемки. Экспромт. Ребята похожи, кстати!» — подписал серию фото Дмитрий Исхаков.

Пользователи Сети оценили новую фотосессию артистов, отметив, что «они так похожи друг с другом».

Юлия Пересильд поделилась видео со съемки. На романтических кадрах актриса не сводила взгляда с возлюбленного, а Михаил Тройник трогательно обнимал ее и брал на руки.

«Миша, я тебя люблю», — подписала публикацию Юлия Пересильд.

Напомним, в последнее время в Сети ходили слухи о возможном расставании Юлии Пересильд и Михаила Тройника. Так, актриса не появилась на празднике по случаю дня рождения возлюбленного в марте. Более того, знаменитость не поздравляла актера публично, что стало поводом для разговоров о разрыве пары. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Ранее мы писали о том, что мужчины Юлии Пересильд — нынешний возлюбленный Михаил Тройник и экс-супруг Алексей Учитель — едва не столкнулись на красной дорожке 46-го Московского международного кинофестиваля.