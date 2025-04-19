«На фоне переполоха улетала»: Кристина Асмус покинула страну после скандала на съемочной площадке

Кристина Асмус призналась, что уехала во Францию после скандала на съемочной площадке.

Актриса снимается в главное роли сериала «Склиф». Однако недавно появились новости о том, что Кристину отстранили от съемок в проекте из-за ее конфликтного поведения с командой. Артистка данные слухи назвала ложью, но руководство телеканала ТНТ подтвердило эту информацию.

После громкого скандала Асмус отправилась в путешествие по Европе, где она отпраздновала свой день рождения. Актриса поделилась снимками, сделанными во время поездки во Францию, где она встретила свое 37-летие.

«На фоне переполоха Кристина Асмус улетала из страны! Да, я прилетела во Францию и отметила свой день рождения в Нормандии! Шик, шак, шок! Ночью встретила свой праздник в пригороде Парижа за просмотром сериала "Улица Шекспира", до которого наконец добралась. А уже утром отправилась в Нормандию! Нежные, чуткие и пылкие дни сейчас. Спасибо всем ещё раз всем за поздравления, я в неге», — заявила Кристина в социальных сетях.

Под публикацией подписчики не только поздравили Асмус с днем рождения, но и поддержали ее в скандальной истории: «Прикольная вы девушка», «А был ли переполох, Кристина?», «Круто, будьте всегда такой счастливой, как на этих фото», «Поздравляю! Черный пиар — тоже пиар, недаром вы так светитесь».

Ранее мы писали о том, что режиссер сериала «Склиф» Агранович объяснила скандал с Кристиной Асмус профнепригодностью.