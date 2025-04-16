«Это профнепригодность»: режиссер «Склифа» подтвердила скандал с Кристиной Асмус

Режиссер «Склифа» Агранович объяснила скандал с Асмус профнепригодностью. Об этом сообщает Super.ru.

Вспыхнувший на днях скандал, связанный с выгоном со съемочной площадки Кристины Асмус, получил новое развитие. Ранее сообщалось, что актриса устраивала истерики и просила изменить сценарий под себя.

Позже Асмус опровергала скандальное поведение, однако режиссер «Склифа» Мария Агранович подтвердила информацию о том, что актрису пришлось выгонять со съемочной площадки.

«Я могу сказать так, что правда [то, что писали про Асмус, - прим. ред.]. Это профнепригодность, на мой взгляд. Я больше не буду ничего говорить, потому что есть соглашения определенные с продюсерами», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Кристина Асмус обратилась с заявлением в день своего 37-летия.