На фоне новостей о свадьбе Вали Карнавал Егор Крид появился на публике болезненно исхудавшим

О разрыве отношений 28-летнего Егора Крида и 20-летней Вали Карнавал стало известно в прошлом году. Реп-исполнитель тяжело переживал расставание и признавался, что у него возобновились панические атаки. Сейчас молодые люди никак не поддерживают отношения друг с другом. За год не появилось новостей о новых романах у Крида, зато Валя засобиралась замуж за брогера Сашу Стоуна. И хоть репер всячески игнорирует личную жизнь бывшей, его внешний вид говорит фанатам об обратном.

После последних стримов и выходов в свет артиста поклонники всерьез стали беспокоиться за здоровье певца. За последние несколько месяцев Егор заметно исхудал, и многие подметили, что выглядеть он стал болезненно. Сам же Крид так и считает. Напротив, он заявил, что сейчас находится в лучшей форме, чем год назад.

Успокоил артист фанатов и по поводу своего психического здоровья. По словам Егора, с ним сейчас все прекрасно. Он начал, наконец, правильно питаться, следить за своим состоянием и лечить психологические проблемы.

Во время одного из последних стримов Крид посмотрел на себя в выпуске шоу «Что было дальше?», в котором принимал участие год назад в самый разгар депрессии после разрыва отношения с Валей. Егор ужаснулся своего вида и признался, что тогда из-за стресса после токсичного романа очень сильно поправился. «Это был мой самый максимальный вес за всю жизнь. Я весил 87 или 86 килограммов», - поделился артист.

Но изменения в весе – это лишь пол беды. Пользователи в сети заметили, что Крид стал чуть ли не каждый месяц менять имидж. Артист периодически экспериментирует с волосами: красит, стрижет, отращивает, заплетает косички. Трансформировался и стиль в одежде Егора. Теперь певец максимально отошел от образа «сладкого мальчика». Но самое большое изменение претерпело творчество музыканта. Егор пробует себя в разных направлениях и старается привлечь новую аудиторию.

Однако поиски себя не мешают Криду обучать музыке подрастающее поколение. Уже второй год подряд певец является наставником проекта «Голос. Дети» на Первом канале. И несмотря на то, что детям нравится работать с молодым артистом, зрители постоянно критикуют его за непрофессионализм и выбор музыкального репертуара.