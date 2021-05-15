Агата Муцениеце рассказала о травле Егора Крида наставниками шоу «Голос.Дети»

Агата Муцениеце в своем Youtube-шоу «Честный развод» в диалоге с гостями Еленой и Денисом Кукояки, прокомментировала свой опыт участия в 8 сезоне «Голос. Дети». Актриса была соведущей проекта вместе с Дмитрием Нагиевым. И, как вспоминает Агата, она была неоднократным свидетелем буллинга в сторону самого молодого наставника шоу, 26-летнего Егора Крида. Больше всего певцу «доставалось» от самого опытного участника жюри Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста. Но и Светлана Лобода не упускала возможности подколоть молодого артиста.

Агата отметила, что считала проект странным, и хотела, чтобы он скорее закончился.

Напомним, что участие Крида в музыкальном шоу вызвало много споров среди зрителей и звездных коллег. Многие посчитали, что певец слишком молод, чтобы учить детей петь. Продюсер Максим Фадеев отметил, что у Егора нет музыкального образования. Даже Дмитрий Нагиев сочёл выбор Крида в качестве наставника абсурдным, ведь ему самому еще многое нужно узнать.

В недавнем интервью Егора у Басты он ответил на выпадки в свой адрес, объяснив, что детям есть чему у него поучиться. Крид отметил, что он родился в маленькой городе и сам добился творческого успеха. Таким образом певец намерен вдохновлять детей на новые свершения.