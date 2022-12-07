«На фиг не нужен»: отец Фриске рассказал, как относятся к его внуку в новой семье Шепелева

Отец покойной певицы Жанны Фриске в очередной раз высказался в адрес ее бывшего мужа Дмитрия Шепелева. Владимир Борисович считает, что его внук Платон не получает любовь и ласку в новой семье телеведущего.

Напомним, что Дмитрий счастлив в отношениях с коллегой Екатериной Тулуповой. У них большая семья: Платон, который родился от Жанны, дочь Екатерины от первого брака Лада и общий сын Тихон. Младший наследник появился на свет в прошлом году.

Отец Фриске убежден, что Тулупова уделяет внимание своим детям, а девятилетний Платон остается в стороне. Мужчина считает, что дал бы ребенку намного больше любви, чем Шепелев.

«Я знаю, что там у ребенка нет 100 процентов ни доброты, ни теплоты. Эта женщина, с которой он живет… Думаю, он ей на фиг не нужен, потому что у нее свои дети есть. Платошка той ласки, той любви там не получает и не получит — это однозначно», — цитирует Владимира Борисовича StarHit.ru.

Сейчас родственники покойной артистки не видятся с Платоном. Из-за скандалов и конфликтов телеведущий не разрешает семье Жанны общаться с внуком. Отец знаменитости говорит, что хотел бы помириться с неудавшимся зятем, но не будет перед ним унижаться.

«Он, наверное, хочет, чтобы я перед ним на колени встал, но этого никогда не случится. И он этим пользуется. Если я увижу, что есть положительные сдвиги, естественно — против не буду и сделаю все, чтобы увидеться с ребенком. А нет — буду ждать. Сбудется рано или поздно», — объяснил мужчина.

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