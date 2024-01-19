На федеральном канале покажут новый сезон шоу «Голос». Об этом сообщает издание Kp.ru.

Шоу «Голос» возвращается в эфир ТВ с новым сезоном. Долгое время создатели передачи скрывали имена наставников. На этот раз к Полине Гагариной, Владимиру Преснякову и Антону Беляеву присоединится певица Zivert.

Юлия Сытник дебютирует в роли наставницы. Примечательно, что исполнительница хита «Зеленые волны» не имеет музыкального образования и несколько лет работала бортпроводницей. Однако это не помешало ей стать кумиром молодежи. На сегодняшний день песни Zivert занимают верхние строчки чартов, а ее концерты всегда пользуются спросом.

Юлия отметила, что в 2023 году она сильно раскрылась как артистка. После этого знаменитость поняла, что готова поделиться опытом с участниками шоу «Голос».

«Если бы меня пригласили раньше, я бы не согласилась, потому что не чувствовала в себе силы и возможности для этого. Очень много приходит в проект крутых вокалистов, а я ищу другое: мне нужны рассказчики», — высказалась артистка.

Ее более опытный коллега также поделился планами на новый сезон. Владимир Пресняков заявил, что он настроен на победу.

Ранее Владимир Пресняков рассказал, от чего отказался ради похудения. Подробности смотрите в этой статье.