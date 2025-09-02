«На этом закончим»: актриса Марина Федункив рассказала, почему скрывает от публики сына

Юмористка Марина Федункив объяснила, почему до сих пор не показывает публике своего сына, которого актриса родила в прошлом году. В разговоре с Леди Mail экс-участница шоу Comedy Woman призналась, что предпочитает оставлять личную жизнь в тайне.

Напомним, что Федункив впервые стала мамой в возрасте 52 лет. В октябре 2024 года на свет появился ее первенец, которого назвали Теодором. По словам актрисы, ее супруг Стефано не хочет публичности для наследника.

«А зачем? В 2021 году все увидели моего мужа, удовлетворили любопытство и интерес. На этом закончим. Стефано не готов становиться публичным и не хочет этого для ребенка. Я с ним согласна. Теперь мы живем свою спокойную семейную жизнь. Я мама — любящая, готовая на все ради сына. И если бы не моя работа, растворилась бы в материнстве вся без остатка», — поделилась звезда «Реальных пацанов».

Ранее актриса Марина Федункив объяснила, почему рано вышла из декрета. Она отметила, что совмещать материнство и работу сложно, но возможно, а также поделилась, как избежала постродовой депрессии.