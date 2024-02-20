«На этой неделе операция»: Лера Кудрявцева раскрыла подробности своего состояния

Телеведущая Лера Кудрявцева, недавно получившая серьезную травму, готовится к сложной операции на ноге. Знаменитость поделилась в своем Telegram-канале видео, сделанным на осмотре у специалиста, и сообщила, когда будет делать операцию.

На опубликованных кадрах видно, насколько серьезная травма у Леры Кудрявцевой. Сейчас телеведущая находится на больничном дома, однако скоро знаменитость отправится в больницу, чтобы сделать операцию.

«На этой неделе операция», — написала Лера Кудрявцева.

Кроме того, по словам телезвезды, ее поддерживают друзья, которые часто ее навещают и приносят угощения.

Напомним, Лера Кудрявцева оказалась прикована к коляске после того, как сломала ногу и получила разрыв связки на репетиции съемок нового юмористического шоу. Телеведущая сломала колено и получила разрыв связок. Теперь знаменитость собирается сделать операцию, а после ее ждет долгая реабилитация.

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