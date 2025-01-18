«На это уже страшно смотреть»: изменившаяся Алена Водонаева напугала подписчиков внешностью

Телеведущая Алена Водонаева напугала подписчиков изменившейся внешностью на свежих кадрах. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» поделилась в личном блоге фото в облегающем платье, после чего многие забили тревогу из-за ее чрезмерной худобы.

На опубликованных снимках Алена Водонаева предстала в облегающем серебристом платье с открытой спиной. Телеведущая сделала вечерний макияж и распустила волосы. Однако многие подписчики знаменитости обратили внимание на ее изменившуюся внешность — она заметно похудела. Из-за этого некоторые даже заподозрили у экс-участницы «Дома-2» анорексию.

«Вид болезненный», «Алена, Вас надо спасать», «Вы слишком похудели. Минимум нужно набрать семь килограммов», «На это уже страшно смотреть», «Вы скоро исчезнете, пора бить тревогу», «Так выглядят анорексички. Остановитесь», «Боже, Алена, что с Вами? Страшно», «Это уже перебор. Ничего красивого и опасно для жизни», — написали пользователи Сети.

Сама телеведущая признавалась, что стремится к идеальному для себя весу. За девять месяцев Алена Водонаева похудела на пять килограммов, но она не собирается останавливаться на достигнутом. По словам знаменитости, она следит за питанием, много двигается и делает аппаратные процедуры. Однако врачи запретили экс-участнице «Дома-2» заниматься спортом после двух перенесенных инсультов.

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева рассказала о планах сделать пластическую операцию.