Алена Водонаева рассказала о планах сделать пластическую операцию на грудь. Об этом стало известно из сосцетей.

42-летняя телеведущая Алена Водонаева поделилась в личном блоге планами — она хочет сделать пластическую операцию на грудь. По словам Водонаевой, она уже нашла специалиста, которому доверит свое тело.

«Не понимаю, почему многих людей так бомбит от чьих-то пластических операций. В 2025 году собираюсь сделать грудь (пока на словах), так как сейчас все время занимаюсь зубами и это отнимает много сил и энергии. Я долго не могла решиться на операцию после родов», — рассказала она.

По словам телеведущей, на поиски хирурга у нее ушло 6 лет. Параллельно Водонаева наблюдает за тем, какие операции делают другие звезды.

«Больше всего интересует грудь и лица взрослых девушек 40+», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева осудила Влада А4, высказавшегося о лесных пожарах в Калифорнии.