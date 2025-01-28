«На это сразу нужно смотреть»: Алена Водонаева дала совет девушкам при выборе партнера

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева дала совет девушкам по поводу выбора будущего партнера. Соответствующее заявление прозвучало во время интервью на YouTube-шоу «Шортс».

По мнению знаменитости, не следует вступать в отношения с мужчиной, чье поведение вызывает вопросы.

«Даже когда женщина беременна, мужчина не всегда относится к ней с уважением. И мне всегда так больно это читать. <…> Если ты видишь, что человек поступает непорядочно и некрасиво по отношению к родителям, бывшим женам, детям из бывших браков. На это нужно сразу смотреть», — поделилась артистка.

Инфлюэнсер отметила, что нередко девушки входят в отношения с мужчинами, которые наверняка принесут им много боли. Настолько, что женщины будут вынуждены обратиться за помощью психолога.

Напомним, у Алены Водонаевой один ребенок. Богдан родился 23 августа 2010 года в ее браке с предпринимателем Алексеем Малакеевым, а спустя год после этого события супруги разошлись.

Ранее похудевшая Алена Водонаева заставила фанатов беспокоиться за ее здоровье.