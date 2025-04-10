На Эмина Агаларова подали два иска почти на полмиллиона рублей

На певца и бизнесмена Эмина Агаларова подали два иска почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, все дело в ресторане предпринимателя ООО «Зафферано 1». На него в суд поступило несколько заявлений. Первый иск подал поставщик продуктов на 61 тысячу 653 рубля в связи с нарушением условий договора поставки.

Второй иск на сумму был подан поставщиком мяса по аналогичным основаниям неисполнения обязательств.

Источник отмечает, что Арбитражный суд вернул второй иск истцу из-за процессуальных нарушений. После устранения недостатков, его можно подать вновь.

Ранее мы писали о том, что продюсер Максим Фадеев и Эмин Агаларов потеряли 65 млн рублей на детском ресторане. Также выяснилось, что за время существования заведения в суд с исками против управляющей им фирмы обращались несколько раз. Журналисты установили, что с 2019 года с компании взыскали более 800 тысяч рублей.