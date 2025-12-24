На Елену Малышеву подали в суд из-за товарного знака. Об этом сообщает РИА Новости.

Блогер Алена Ковальчук подала в суд на телеведущую Елену Малышеву из-за ее бренда «Сбрось лишнее». По данным журналистов, знаменитость зарегистрировала товарный знак еще в 2013 году — он остается действительным до 2031 года.

В то же время Ковальчук является автором интенсива с тем же названием «Сбрось лишнее». Она требует лишить Малышеву товарного знака.

Впрочем, суд пока так и не состоялся — иск блогерши оставили без движения из-за процессуальных нарушений.

Напомним, Елена Малышева является ведущей шоу «Здорово жить» на Первом канале. Также она владеет своим медицинским центром в Москве.

