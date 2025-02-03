На Егора Крида и Тимати подали в суд: раскрыты подробности

На ресторан певца Егора Крида и рэпера Тимати подали в суд. Истец требует возмещения 59 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, в арбитражный суд Москвы поступило заявление к ООО «Фест», которым владеют артисты. Предположительно, звезды не оплатили товар, который предоставляла им компания АО «Оптиком». Она занимается продажей одноразовой посуды.

Уладить вопросы представители АО «Оптиком» не смогли с рэперами, поэтому решили обратиться в суд. Точная сумма, указанная в иске, — 59 тысяч 704 рубля.

Отметим, что Тимати уже давно занимается бизнесом. Он владеет ресторанами, барбершопом, картингом. Из-за этого он даже оставил творчество и перестал давать концерты. А вот Крид большую часть денег зарабатывает именно на творчестве. Но также у него есть ресторан и свой бренд косметики.

Ранее Егор Крид около 400 раз нарушил ПДД на своих автомобилях.