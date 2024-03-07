Добавила челку: Анна Семенович резко сменила имидж для одного выступления

Певица Анна Семенович резко сменила имидж для одного выступления. Артистка продемонстрировала образ с челкой.

Соответствующими кадрами она поделилась в соцсетях.

Певица использовала накладку на волосы: ее цвет стал более белым, появилась челка. Однако ее сняли уже через несколько номеров.

Исполнительница задумалась, чтобы использовать новый стиль на постоянной основе. Поклонники положительно встретили эксперимент с челкой.