Добавила челку: Анна Семенович резко сменила имидж для одного выступления
© Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Анна Семенович резко сменила имидж для одного выступления. Артистка продемонстрировала образ с челкой.
Соответствующими кадрами она поделилась в соцсетях.
Певица использовала накладку на волосы: ее цвет стал более белым, появилась челка. Однако ее сняли уже через несколько номеров.
Исполнительница задумалась, чтобы использовать новый стиль на постоянной основе. Поклонники положительно встретили эксперимент с челкой.
В январе Семенович улетела из России на Мальдивы в компании любимого мужчины. Возлюбленный подарил ей романтический ужин на берегу океана, а потом устроил завтрак с красивыми видами вокруг. Певица благодарила спутника за щедрость. Пара выбрала для отдыха виллу на песке с бассейном и собственным пляжем.