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Опубликовано 07 марта 2024, 19:02
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Добавила челку: Анна Семенович резко сменила имидж для одного выступления

Певица Анна Семенович продемонстрировала новый образ с челкой.
Добавила челку: Анна Семенович резко сменила имидж для одного выступления

© Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Анна Семенович резко сменила имидж для одного выступления. Артистка продемонстрировала образ с челкой.

Соответствующими кадрами она поделилась в соцсетях.

Певица использовала накладку на волосы: ее цвет стал более белым, появилась челка. Однако ее сняли уже через несколько номеров.

Исполнительница задумалась, чтобы использовать новый стиль на постоянной основе. Поклонники положительно встретили эксперимент с челкой.

Анна Семенович

Анна Семенович

© Скриншот видео со страницы Анны Семенович

В январе Семенович улетела из России на Мальдивы в компании любимого мужчины. Возлюбленный подарил ей романтический ужин на берегу океана, а потом устроил завтрак с красивыми видами вокруг. Певица благодарила спутника за щедрость. Пара выбрала для отдыха виллу на песке с бассейном и собственным пляжем.

Источник фото:Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Анна Семенович
образ
имидж
челка