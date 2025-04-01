На дорогостоящих актерских курсах Дмитрия Нагиева в Дубае заметили российскую звезду: подробности

Телеведущий Дмитрий Нагиев уже давно ведет авторские курсы в Дубае, на которых учит раскрепощению и актерскому мастерству. Цена за уроки постоянно растет, но это не отпугивает желающих послушать артиста. Так, среди учеников была замечена российская модель Виктория Лопырева.

Блогерша сама рассказала поклонникам, что посетила курсы Дмитрия. Она опубликовала ролик, в котором Нагиев ей что-то объяснял. Правда, в Сети над Лопыревой посмеялись, так как по выражению ее лица посчитали, что она ничего не понимает. Зачем ей понадобились уроки телеведущего, Виктория не уточнила.

Отметим, что первые тренинги Нагиева в ОАЭ стоили 400 тысяч рублей. Однако из-за ажиотажа он поднял цену. В феврале цена была уже 1,5 млн рублей.

К слову, курсами Дмитрий увлекся во время своего отсутствия в отечественном кино и на телевидении. Впрочем, недавно он начал постепенно возвращаться в строй. В Москве прошла премьера сериала «Актерище», в котором Нагиев сыграл главную роль.

Ранее Дмитрий Нагиев признал внебрачного сына, которого скрывал 16 лет.