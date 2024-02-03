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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 февраля 2024, 17:39
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На днях певицу заметили в Майами: в окружении Королевой раскрыли цель ее поездки в США

В окружении Королевой заявили, что она внезапно улетела в США из-за матери .
На днях певицу заметили в Майами: в окружении Королевой раскрыли цель ее поездки в США

© Starface.ru

Поездка певицы Наташи Королевой в США стала поводом для широкого обсуждения. Поклонники певицы и СМИ начали предполагать, какую цель преследует исполнительница за рубежом. В итоге mk.ru выяснил, что знаменитость планирует поздравить в Америке свою маму с днем рождения.

В окружении Королевой поделились информацией о поездке певицы. Оказалось, что 12 февраля у ее мамы день рождения. Женщина проживает в США, поэтому не так часто видится со своей дочерью. Наташа, по словам близких, не смогла пропустить такое событие и отправилась в Майами сама, где ее потом и заметили журналисты.

«Раньше мама Люда сама часто приезжала в Россию, но сейчас из-за проблем с прямыми рейсами это сделать проблематично. Да и на здоровье длительные перелеты сказываются не лучшим образом. Все-таки мама Люда - уже не девочка. Поэтому Наташа ездит в Майами сама», — рассказали в окружении Королевой.

Ранее исполнительница заговорила про увеличение груди. Наташа рассказала, что та сама увеличилась на 2 размера.

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Наташа Королева
поездки