На днях певицу заметили в Майами: в окружении Королевой раскрыли цель ее поездки в США

Поездка певицы Наташи Королевой в США стала поводом для широкого обсуждения. Поклонники певицы и СМИ начали предполагать, какую цель преследует исполнительница за рубежом. В итоге mk.ru выяснил, что знаменитость планирует поздравить в Америке свою маму с днем рождения.

В окружении Королевой поделились информацией о поездке певицы. Оказалось, что 12 февраля у ее мамы день рождения. Женщина проживает в США, поэтому не так часто видится со своей дочерью. Наташа, по словам близких, не смогла пропустить такое событие и отправилась в Майами сама, где ее потом и заметили журналисты.

«Раньше мама Люда сама часто приезжала в Россию, но сейчас из-за проблем с прямыми рейсами это сделать проблематично. Да и на здоровье длительные перелеты сказываются не лучшим образом. Все-таки мама Люда - уже не девочка. Поэтому Наташа ездит в Майами сама», — рассказали в окружении Королевой.

Ранее исполнительница заговорила про увеличение груди. Наташа рассказала, что та сама увеличилась на 2 размера.