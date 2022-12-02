«На чучело похожа»: в Сети всплыла фотография Малышевой, от которой фанаты пришли в ужас
Интернет, как известно, помнит всё. Если туда что-то попадает, то уже невозможно будет повернуть время вспять. Об этом точно знает известная певица Бейонсе, которая с помощью суда "удалила" из Интернета скандальную фотографию, которая пропала ровно на пару минут. Теперь эту простую истину уяснила и телеведущая Елена Малышева.
Снимок, опубликованный еще в 2017 году, вновь был обнаружен пользователями в Сети. Когда-то его опубликовала Ирина Слуцкая, явно не подозревая, что сильно подставит подругу. На фотографии теледоктор выглядит устрашающе. Фолловеры писали: «Бабулька совсем с ума сошла, на чучело похожа», «Страшно смотреть», «Выглядит прям мерзко».
Ирина Слуцкая и Елена Малышева
Фото: blitz.plus
Напомним, что на днях Елена Малышева появилась на открытии ГУМ-катка, но это мероприятие чуть не закончилось трагедией. Оказалось, что артистка выбрала для выхода очень легкую одежду, которая была совсем не по погоде. На ней было легкое пальто, ажурные перчатки и туфли. В итоге телеведущей пришлось носить с собой плед, чтобы периодически кутаться в него, когда холод пробирал с головы до ног.